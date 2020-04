Repubblica - ADL guarda con 'tranquillità' al futuro: tesoretto per far fronte alla crisi COVID-19

E' nota la grande crisi che sta attraversando il calcio italiano a causa dell'emergenza Coronavirus, ma il Napoli - secondo quanto riferisce Repubblica - può permettersi di guardare con maggiore serenità al futuro grazie ai 142 mln di utili messi da parte negli ultimi anni. Nel quartier generale di castel Volturno c'è la garanzia dei conti in regola, denaro che tornerà utile ora che è arrivata la crisi.

TRANQUILLITA' - Nell'eventualità non improbabile che dovesse essere necessario, invece, il numero uno azzurro sa di poter attingere alle ingenti riserve messe da parte negli anni scorsi. Si spiega così la relativa tranquillità (al di là della cassa integrazione per i dipendenti) con cui a Castel Volturno si stanno districando nell'emergenza, mentre la maggior parte delle altre società sono già costrette a compiere acrobazie per sistemare i conti.

TAGLIO STIPENDI - De Laurentiis non ha preso iniziative e sta aspettando senza fretta di capire come si concluderà la stagione. Per ora il presidente ha solo rimandato il pagamento di aprile e in caso di ripresa a maggio proporrà alla squadra il taglio di una sola mensilità. Dovrebbe essere dunque evitato un altro braccio di ferro tra la società e gli azzurri,