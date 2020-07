Repubblica e l'allarme Covid a Barcellona: "Al Napoli non dispiacerebbe lo spostamento del match a Lisbona"

“Al Napoli non dispiacerebbe lo slittamento della gara a Lisbona, sede della Final Eight. I prossimi giorni saranno decisivi”. L'indiscrezione arriva dall'edizione odierna di Repubblica, che analizza così le voci di un possibile spostamento della gara di ritorno di Champions League in programma al Camp Nou contro il Barcellona.

Le notizie che arrivano dalla Spagna, di un nuovo aumento di casi Covid19 nella regione iberica, avrebbero infatti messo in preallerta l'Uefa ed una decisione verrà presa nei prossimi giorni.