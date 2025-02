Repubblica: "Il Napoli per la prima volta a Roma ha corso meno degli avversari"

vedi letture

"Il minutaggio extra large dato dal tecnico leccese ai suoi pretoriani comincia ad avere delle ripercussioni negative, tant’è che a Roma per la prima volta nel 2025 Di Lorenzo e compagni hanno corso di meno dei loro avversari: 119 chilometri contro 120".

Ne scrive il quotidiano Repubblica tornando a commentare la gara dell'Olimpico facendo riferimento ai dati ufficiali: "Era invece successo il contrario nelle sfide con la Juventus (116 km a 112), l’Atalanta (124 a 116), il Verona (118 a 113) e soprattutto contro la Fiorentina (117 a 119). Differenze di rendimento marcate specie nei secondi tempi, che rischiano tuttavia di affievolirsi senza il contributo di chi ha avuto la possibilità per adesso di consumare meno energie, rimanendo spesso in panchina. Da Gilmour a Simeone, da Raspadori a Ngonge, da Billing a Okafor. Per dare fastidio all’Inter servono anche loro".