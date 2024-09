Repubblica: "Kvara-Lukaku fatti l'uno per l'altro quasi più di Kvara-Osi!"

vedi letture

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola elogia il Napoli per la vittoria contro il Cagliari. In copertina ci finiscono Kvara e Lukaku, i nuovi gemelli azzurri del gol.

Il quotidiano a tal proposito scrive: “Poi ci hanno pensato i nuovi gemelli del gol del Napoli: Lukaku e Kvaratskhelia. I due sembrano essere fatti l’uno per l’altro e si trovano una meraviglia, persino con più naturalezza rispetto a quello che capitava al talento georgiano con Osimhen“.