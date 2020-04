Repubblica - Napoli, discorso avviato su taglio stipendi: tensione per questione multe non aiuta

Il Napoli inizia il dialogo per la questione del taglio di stipendi, ma a rendere più complicata la questione è la questione multe che resta ancora in sospeso tra il club e l squadra. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che evidenzia come affrontare questa situazione senza tensioni sarebbe stato più semplice a trovare un'intesa sul nodo ingaggi.

"Nella squadra c’è infatti la consapevolezza di dover accettare qualche sacrificio economico - si legge - e Insigne e compagni non hanno intenzione di tirarsi indietro, come del resto stanno facendo i loro colleghi delle altre società di serie A. Ma un clima più sereno sarebbe sicuramente di aiuto per trovare un punto di incontro tra le parti, che dovranno mostrare senso di responsabilità nell’interesse reciproco e pure per non fare una figuraccia”.