Repubblica - Occhi su Politano, ma niente scambio con Llorente

Il Napoli non lo molla la pista che porta a Matteo Politano. Questa la notizia riportata dall’edizione odierna di Repubblica, che spiega come il club azzurro resti ancora vigile sull’esterno in uscita dall’Inter, sul quale in queste ore c’è anche il Milan. Il quotidiano spiega come nelle scorse settimane il Napoli aveva provato ad imbastire uno scambio di prestiti che coinvolgeva Llorente, senza trovare però risposte positivi dall’Inter.