Repubblica - Posto libero in Lega: mezza Serie A spinge per far entrare ADL

Si è liberato un posto all'interno del Consiglio di Lega, ovvero quello di Stefano Campoccia, dirigente dell'Udinese. Durante la prossima assemblea quell'occasione sarà di qualcun altro e quanto pare, stando a quanto riporta Repubblica oggi in edicola, mezza Serie A avrebbe già espresso il proprio desiderio, ovvero affidare quella poltrona al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Particolarmente apprezzato il suo contributo durante l'emergenza. Quando si voterà? Non prima di luglio. Non si sa ancora se De Laurentiis, già nell'Eca, sia tentato oppure no da quest'altro prestigioso incarico.