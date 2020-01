Repubblica - Tonelli-Samp, ADL si mette di traverso con Ferrero e frena la trattativa

Sembrava tutto definito per il passaggio di Lorenzo < alla Sampdoria, ed invece la trattativa ha subito uno stop. Come scrive l’edizione odierna di Repubblica, il calciatore era atteso a Genova in queste ore, ma è arrivato qualche intoppo con Aurelio De Laurentiis che ha frenato la trattativa per questioni contrattuali, legate ai diritti d’immagine (la formula dell’accordo era stata già trovata, con il difensore in prestito e Samp che avrebbe pagato l’ingaggio fino alla fine della stagione).

Come spesso avviene quando c’è Ferrero di mezzo, scrive il quotidiano, a De Laurentiis piace mettersi di traverso anche se da casa Samp filtra ottimismo per la chiusura dell’affare.