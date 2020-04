Retroscena - Calciatori preoccupati per il taglio stipendi: Insigne fa da mediatore

I calciatori del Napoli sono a conoscenza del protocollo sottoscritto da De Laurentiis con gli altri presidenti per il taglio stipendi. Preoccupati per i provvedimenti che potrebbero essere applicati, si confrontano in queste ore con i procuratori, gli avvocati e l’Aic. Capitan Insigne è il mediatore, parla con la società e aggiorna i compagni via chat su WhatsApp. La battaglia legale con riferimento alle multe per l'ammutinamento incide fortemente sul raggiungimento di un eventuale accordo sugli stipendi. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.