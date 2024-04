Retroscena Calzona: ha fatto una doppia richiesta alla squadra

Calzona ha chiesto pubblicamente ai suoi di rispettare il finale e anche il popolo

TuttoNapoli.net

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, Francesco Calzona ha chiesto pubblicamente ai suoi di rispettare il finale e anche il popolo. Che poi altro non è se non un richiamo all’orgoglio personale.

Gente come Osi, Kvara, lo stesso Zielinski, Anguissa e così via hanno storie, talenti e potenziali tali da obbligare a chiudere a testa alta un anno da dimenticare. L’allenatore-ct sta tentando di rimediare agli errori altrui sin dal primo giorno di lavoro. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.