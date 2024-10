Retroscena Gilmour: ha già sorpreso tutti a Castel Volturno e Conte colpito da un aspetto

vedi letture

Lobotka è ai box per un problema al flessore e domani Billy Gilmour avrà la possibilità di mostrare al pubblico la sua personale interpretazione del ruolo di regista. Tocca allo scozzese, arrivato a fine mercato, dopo aver voluto e spinto fortemente per il passaggio al Napoli. Conte, che l'ha richiesto fortemente e che conosce sin dal Chelsea, da tempo ne elogia le qualità e racconta la volontà di dargli spazio ora può consegnargli la maglia da titolare.

Ne parla quest'oggi il quotidiano Repubblica, raccontando che l'ex Brighton ha già sorpreso tutti in allenamento. Ed anche Conte, che pure ne conosceva già il livello, è stato colpito dalla velocità del suo inserimento in squadra. Si tratta a tutti gli effetti di un titolare aggiunto. Domani ad Empoli la prima occasione per guidare subito il Napoli e ritagliarsi un ruolo importante.