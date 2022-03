Retroscena ADL - Con Lotito ha spinto per rinvio elezione Pres. Lega per un motivo

Interessante retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alla decisione dell’assemblea di Lega Serie A di rinviare la votazione

“Sono stati De Laurentiis e Lotito, ovvero i sostenitori di Casini, a spingere perché ieri non si votasse". Interessante retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alla decisione dell’assemblea di Lega Serie A di rinviare la votazione sul presidente alla prossima settimana.

"Davanti agli altri club hanno spiegato che non sarebbe stato corretto nei suoi confronti, visto che avrebbe finito per essere bruciato se non fosse stato eletto, lasciando poi il campo a Bini Smaghi e Masi, che non si sono presentati”.