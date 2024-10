Retroscena Kvaratskhelia: sono due i motivi che spingono l'agente a fare richieste alte

A fare il punto della situazione è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

La questione del rinnovo contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia tiene sempre banco sui quotidiani. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La proposta del Napoli è di 5 milioni di base fissa più bonus, un bel passo in avanti considerando il suo attuale stipendio di 1,4 milione di euro.

Non c’è ancora l’accordo, l’entourage del talento georgiano chiede almeno 8 milioni di euro, incidono la questione Osimhen e soprattutto le lusinghe del Psg che gli ha parlato di un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione".