Lucca e Lang sarebbero un problema anche per le liste del prossimo anno: il motivo
TuttoNapoli.net
I due acquisti effettuati questo inverno non hanno smosso troppo la situazione liste in casa azzurra: Alisson Santos entra al posto di Lang, Giovane si aggiunge alla lista di Under 22 essendo nato nel 2023. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come però ci potrebbero essere problemi nella prossima stagione.
"Ma nella prossima stagione non sarà più così facile visto che sia l’ex Verona che Hojlund dovranno aggregarsi alla lista dei 17 base prevista dalla Lega Serie A. Se entrambi restassero, servirà allora almeno cedere un paio di elementi over 23: in questa ottica è fondamentale capire quale sarà il futuro proprio di Lucca e Lang, finiti all’estero con soluzioni non ancora definitive almeno fino all’estate".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Conte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto" di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Di Lorenzo? Sono incazzato! Non si tutelano i giocatori. Mercato? Noi bloccati e altri indebitati"
Redazione Tutto Napoli.netLiveNapoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere!
Antonio GaitoTuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com