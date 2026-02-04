Lucca e Lang sarebbero un problema anche per le liste del prossimo anno: il motivo

I due acquisti effettuati questo inverno non hanno smosso troppo la situazione liste in casa azzurra: Alisson Santos entra al posto di Lang, Giovane si aggiunge alla lista di Under 22 essendo nato nel 2023. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come però ci potrebbero essere problemi nella prossima stagione.

"Ma nella prossima stagione non sarà più così facile visto che sia l’ex Verona che Hojlund dovranno aggregarsi alla lista dei 17 base prevista dalla Lega Serie A. Se entrambi restassero, servirà allora almeno cedere un paio di elementi over 23: in questa ottica è fondamentale capire quale sarà il futuro proprio di Lucca e Lang, finiti all’estero con soluzioni non ancora definitive almeno fino all’estate".