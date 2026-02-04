Esiste una squadra con e una senza Rrahmani: il dato sui gol subiti

"Senza Rrahmani sono subiti 26 gol in 15 partite, con lui solo 11 i gol in 26 match". Il Corriere dello Sport analizza i match disputati dal Napoli con e senza il difensore: "Esiste una squadra con e una senza Rrahmani. Lo raccontano i dati e le statistiche: ha saltato le ultime quattro e durante la sua assenza sono arrivati il pareggio di Copenaghen, la vittoria con la Fiorentina e le sconfitte con Juve e Chelsea.

Totale dei gol subiti: 8 in quattro partite. In linea con i precedenti, se vogliamo: senza Rrahmani il Napoli ha subìto 26 gol in 15 partite, perdendone 6; con Amir in campo, invece, le reti incassate sono state 11 in 19 partite".