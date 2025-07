Retroscena Lucca, Napoli raffreddato dalla richiesta dell'Udinese: le cifre

Il Napoli continua a seguire con attenzione Lorenzo Lucca, ma la trattativa con l’Udinese si è momentaneamente raffreddata, scrive nella sua edizione in edicola oggi il Corriere dello Sport. Il motivo è legato alla distanza tra domanda e offerta: il club friulano chiede 40 milioni di euro, mentre la proposta partenopea – tra parte fissa e bonus – non supera i 30 milioni. Nonostante il gradimento reciproco, con Lucca che ha già dato disponibilità al trasferimento, il Napoli considera eccessiva la valutazione del cartellino da parte dell’Udinese, soprattutto in rapporto a un ingaggio ancora molto contenuto, inferiore al milione a stagione.

Il profilo di Lucca resta comunque tra quelli preferiti da Antonio Conte, anche per caratteristiche tattiche e potenziale di crescita. L’operazione, però, si inserisce in un contesto dove il Napoli continua a valutare anche opzioni più onerose, come Darwin Nuñez, per il quale i costi – tra cartellino e stipendio – sarebbero molto più elevati. La società di De Laurentiis resta dunque alla finestra, pronta a intervenire se l’Udinese dovesse abbassare le pretese, ma per ora non è prevista una nuova offerta.