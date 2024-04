Retroscena Manna: "Zeman disse al Lugano che avrebbe parlato solo con lui. Così divenne ds"

Fu proprio Zeman, a Lugano, a convincere la società a rendere il giovane Manna uomo mercato e responsabile dell'area tecnica

Fu proprio Zeman, a Lugano, a convincere la società a rendere il giovane Manna uomo mercato e responsabile dell'area tecnica. Non fu una richiesta morbida, ma quasi un'imposizione. Zeman, la cui avventura a Lugano durò appena un anno, dal 2015 al 2016, pretese di potersi confrontare solo con Manna. Solo con lui avrebbe parlato di calcio. Voleva averlo al suo fianco come riferimento e ponte con la società. Manna, che arrivava dalla precedente esperienza al Chiasso sempre come team manager, in pochi mesi fu promosso a club manager e responsabile dell’area tecnica. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.