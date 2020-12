Retroscena Mertens: ha sorriso dopo l'esito degli esami, spunta la partita del rientro

Quanto tempo ci vorrà prima di rivedere Mertens in campo? L'edizione odierna del Corriere dello Sport stima la sua assenza in un mesetto. Tutto dipenderà dalla risposta del giocatore al ciclo di terapie. Dopo aver appreso l'esito degli esami, Mertens ha sorriso. Lui, come molti, temeva il peggio. La data del rientro? Forse 10 gennaio per la trasferta di Udine. Il 20, ricordiamo, c'è la Supercoppa contro la Juventus.