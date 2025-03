Retroscena modulo: la novità con l'Inter è un'idea dell'estate

Funziona Gilmour accanto a Lobotka. Un'idea estiva, secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Retroscena sul pari di Milano con l'inserimento dello scozzese accanto allo slovacco per un Napoli inedito ma convincente.

"Verrebbe da dire “benedetta emergenza”. Senza, forse, non ci sarebbe stato un Napoli sorprendente nella notte della verità. Antonio Conte ha trovato un’altra intuizione vincente per rilanciarsi in chiave scudetto. E ora può cambiare la storia. Contro l’Inter e col rischio di dire addio al sogno tricolore, Conte ha lanciato per la prima volta in A il centrocampo col doppio playmaker. Un’idea che aveva in mente già dalla scorsa estate, quando spingeva col ds Manna e col presidente De Laurentiis per l’acquisto di Billy Gilmour dal Brighton".