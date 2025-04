Retroscena Ndoye: spiegato il 'no' al Napoli a gennaio

Il Napoli questa sera sfiderà Dan Ndoye, oggetto del desiderio nel mercato di gennaio. A parlare del mancato trasferimento in azzurro da parte dello svizzero è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Più vicino di così il Napoli non avrà occasione di rivederlo. Ndoye, obiettivo di mercato del club di De Laurentiis nell'ultima sessione invernale per sostituire Kvaratskhelia, sfreccerà sulla corsia laterale del campo del Dall'Ara. Speedy Dan. Che sia dall'inizio o a gara in corso, da destra o sinistra l’esterno d’attacco svizzero cercherà di dimostrare il suo talento, il suo riscoperto fiuto per il gol, per far godere il popolo rossoblù.

A gennaio preferì rimanere a Bologna. Voleva finire quello che aveva cominciato, voleva tornare in Champions League con i rossoblù per il secondo anno consecutivo. Ci sta provando, alla grande. Da inizio 2025 Ndoye ha segnato altre 4 reti. Le ha aggiunte alla doppietta contro il Venezia e a quella contro la Juventus, segnate tra novembre e dicembre 2024. In totale fanno 7 in 25 presenze, 21 delle quali da titolare in serie A.