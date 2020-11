Retroscena: ricorso Roma andato per le lunghe, per questo sentenza Juve-Napoli slitta a oggi

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport svela i motivi per cui ieri al Tribunale Federale d'Appello l'udienza è durata appena due ore. A quanto pare, è andata per le lunghe quella sul ricorso della Roma. Per questo, poi, per Juve-Napoli, c'era poco tempo per la camera di consiglio e quindi è stata rimandata a oggi la sentenza. Presenti in videoconferenza anche De Laurentiis e il legale azzurro Grassani.