Retroscena su Simeone: "Aveva scelto Napoli da marzo"

Perché il Napoli e Simeone si sono già detti, urlandoselo, quel sì che vale un quinquennale a 1,8 milioni a stagione

Napoli per il"“Cholito" è Maradona, è ciò che gli ha sussurrato il papà, quello che gli ha canticchiato Cristiano Giuntoli, da marzo scorso, quando cominciando a prevedere il futuro lo ha scelto. Retroscena su Giovanni Simeone sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È cominciata un bel po’ di tempo fa questa liaison, e adesso che sta per essere celebrata, sull’altare è in comprensibile ritardo l’officiante.

Perché il Napoli e Simeone si sono già detti, urlandoselo, quel sì che vale un quinquennale a 1,8 milioni a stagione; ma ora tocca al Verona, che chiaramente ha interessi diversi - sempre poco concilianti tra chi acquista e chi vende - e comunque Setti, informato dei fatti, è persona tutta d’un pezzo che con il Napoli ha chiuso già affari, altri sono venuti meno per dettagli e di nuovi ne potrebbero germogliare: bisogna verificare le necessità dell’Hellas, soprattutto la tempistica sul conguaglio".