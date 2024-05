Retroscena Zielinski: ADL si è rizelato per il suo addio, ma gli aveva fatto offerta al ribasso

Lo scrive Il Roma, che rivela anche un retroscena legato alla mancata permanenza del centrocampista polacco

TuttoNapoli.net

Piotr Zielinski lascia il Napoli. Domenica prossima vivrà la sua ultima partita da azzurro, intanto oggi in occasione del suo trentesimo compleanno porterà tutti a cena, per festeggiare e anche per salutare i compagni. Lo scrive Il Roma, che rivela anche un retroscena legato alla mancata permanenza del centrocampista polacco:

"De Laurentiis si è rizelato per la scelta del suo calciatore. Ma il presidente ha aspettato troppo per rinnovargli il contratto. Ma soprattutto gli voleva diminuire lo stipendio dopo che il polacco aveva detto no ad una montagna di milioni che gli offrivano gli arabi. Aspetta, aspetta e l’Inter si è inserita riuscendo a convincere il suo procuratore ad accettarela proposta. Un’offerta irrinunciabile per il calciatore ma anche per Bartlomiej Bolek. Quest’ultimo fu preso di mira da Adlma l’agenteha fatto solo il suo lavoro guadagnando anche una ricca commissione".