Riecco Ounas: arma a gara in corso per Spalletti

Che scelte per la sfida europea? L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione su alcune pedine che scenderanno in campo contro il Legia: "Insigne e Ounas, invece, hanno lavorato in gruppo ieri. Adam si è fermato alla vigilia di Fiorentina-Napoli, è stato lontano dal campo per un mese, a Varsavia può rientrare nelle scelte di Spalletti anche a gara in corso. Ci sarà invece Juan Jesus, pronto a sostituire Mario Rui squalificato.

Elmas e Petagna hanno cambiato la gara di Salerno, la loro vivacità e l’impatto sulla partita hanno portato il Napoli a sbloccarla. Scalpitano per scendere in campo dal primo minuto, la sfida di Varsavia per loro è un’occasione. Spalletti ci pensa e valuta le risorse a sua disposizione per la missione europea".