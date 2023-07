Riecco Todibo: è di nuovo nel database del Napoli

"Il Napoli non sente di aver fretta e se l’avverte sa mascherarla, mancano poco meno di tre settimane all’inizio del campionato, sono già tredici giorni che Kim è andato ufficialmente al Bayern, e però rimane quel vuoto, che non allarma Garcia".

Sul Corriere dello Sport si scrive della questione difensore centrale, aggiungendo un nome nuovo alla lista dei candidati: "C’è una sfilza di nomi nel database, ora è ricomparso anche Jean-Claire Todibo (23 anni) del Nizza, un gigante che in passato ha avuto modo di ritrovarsi accostato al Napoli: ma sta alle spalle di Mavropanos, lui come altri, e non è il caso di azzardare che ci resti".