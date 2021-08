Rientro Mertens, questa la data del possibile ritorno del belga

Dries Mertens ed un recupero ancora lungo per rientrare sul terreno di gioco. Con Victor Osimhen out per la squalifica inflitta dal giudice sportivo, il Napoli dovrà ricorrere ad una soluzione d'emergenza nel ruolo di centravanti considerata l'assenza per infortunio dell'attaccante.

A tal proposito, in merito ai tempi di recupero di Mertens, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricorda: "L’indisponibilità di Dries Mertens, il cui rientro dovrebbe avvenire a inizio ottobre, costringerà l’allenatore a cambiare qualcosa in formazione" scrive la rosea.