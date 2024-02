Rivoluzione panchine in estate: Conte osservato speciale, ma il Napoli è un rebus

L'estate sarà rivoluzionaria per quanto riguarda le panchine, si legge sul Corriere della Sera.

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'estate sarà rivoluzionaria per quanto riguarda le panchine, si legge sul Corriere della Sera. Antonio Conte è uno degli osservati speciali. Non gli dispiacerebbe restare in Italia ma il Milan sembra orientato su profili diversi in caso di addio a Stefano Pioli (Thiago Motta?) e il Napoli per ora è un rebus difficile da decifrare. Conte è stato accostato al Bayern Monaco, come i santoni Mourinho e Zidane, anche se pare essere Xabi Alonso il favorito numero uno alla successione di Tuchel.

L’allenatore dell’ultimo scudetto dell'Inter punta a un campionato della top five europea (non l’Arabia, per intenderci). Panchine che al momento sono occupate (quelle di United, Chelsea e Psg) in tarda primavera potrebbero non esserlo più: sarà il cammino europeo delle big a indirizzare anche le scelte dei proprietari.