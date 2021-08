"Rosso fiscale, ma rischia pure 3 giornate": le pagelle contrastanti sul gesto di Osimhen

Non è l'inizio di stagione che tutti si aspettavano per Victor Osimhen. Un cartellino rosso per un gesto, ingenuo, di stizza, che tiene in ansia i tifosi del Napoli visto che potrebbe ricevere più giornate di squalifica. 4 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Heymans lo asfissia e lui si produce in una manovra che comincia come una classica spinta da centro area e poi culmina in un colpo ad altezza collo con la mano aperta. Un gesto di stizza piuttosto ingenuo che Aureliano punisce con un’espulsione francamente molto fiscale.

Che Osi voglia spaccare il mondo, come dimostra dannandosi sin dai primi istanti, è una splendida notizia per il Napoli: detto questo, deve imparare in fretta a dosare e a gestirsi".

Stesso voto su Tuttosport: "Al portiere Niki piace scherzare col fuoco e manca poco che Victor non gli lasci una bella scottatura nei minuti iniziali. Ma è il nigeriano a farsi male da solo, facendosi espellere dopo 23 minuti per una sbracciata eccessiva con Heyemans: un'ingenuità colossale". 4,5 invece da La Gazzetta dello Sport: "Se gli viene riconosciuta la condotta violenta (3 giornate) rischia di saltare la sfida con la Juve".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera 5