Rrahmani leader: è il riferimento della miglior difesa d'Europa

vedi letture

Amir Rrahmani, 31 anni, è la firma in calce della miglior difesa d'Europa, quella del Napoli, 25 gol subiti e 15 clean sheet, perché lui c'è sempre, da anni, con i compagni che cambiano ma senza spettinarlo, come se tutto dipendesse soprattutto da lui.

"Una percezione vicinissima alla realtà, alla parola del campo. Dall'ultimo Koulibaly (37 volte insieme) a Buongiorno (22) passando per il lampo Kim (31), collega tricolore subito via, fino a Juan Jesus (con cui ha raccolto più partite insieme, 77) e Rafa Marin che ha debuttato dal primo minuto in campionato proprio a Monza. Porte scorrevoli al suo fianco". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.