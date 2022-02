Rrahmani rimandato: "Serata da incubo, non gli riesce quasi niente"

Il Napoli viene eliminato dall'Europa League dal Barcellona con un netto 4-2 maturato al Maradona. Tra i peggiori in campo c'è sicuramente Rrahmani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli viene eliminato dall'Europa League dal Barcellona con un netto 4-2 maturato al Maradona. Tra i peggiori in campo c'è sicuramente Rrahmani, che in difesa non riesce mai a contrastare le avanzate blaugrana sbagliando praticamente tutto. Per La Gazzetta dello Sport, dopo aver iniziato subito in affanno "si perde d'animo facilmente". Il Corriere dello Sport definisce "un disastro" il suo primo tempo e poi aggiunge che "non riesce mai a contrastare Aubameyang né gli altri attaccanti". Tuttosport parla di "serata da incubo in cui gli riesce poco o nulla". Il Mattino valuta sua prestazione scrivendo: "Un camion di indecisioni, di scelte sbagliate e di errori di valutazione". TuttoNapoli invece scrive: "Disastroso il movimento sul secondo gol, lasciando De Jong libero di poter mirare e tirare all'angolo lontano".

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Il Mattino: 4,5

TuttoNapoli: 5