Sabato da Scudetto, Cds: "8 ore piene con Napoli, Inter e Milan prima dei giorni cruciali"

© foto di Lorenzo Marucci

Un sabato al profumo di scudetto, di sogni usurati ma non estinti, che precede i giorni che cambieranno il futuro del nostro calcio, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport sulla giornata di oggi: "Un sabato al quale chiediamo di aprire, per non chiuderla più, una parentesi di ottimismo e speranza: sono otto ore piene, partendo dal Napoli per arrivare al Milan attraverso l’Inter. Ore che devono ricordarci che non siamo i più disgraziati raccontati da commentatori e tifosi frustrati dalla Championexit, così come non eravamo i più belli d’Europa nel luglio scorso, il mese del miracolo ".