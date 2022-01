Salernitana, il patron Iervolino sogna Gattuso: contatti avviati con l'ex Napoli

Sta per iniziare la nuova era della Salernitana targata Iervolino. A giorni è attesa la firma del nuovo dirigente, Walter Sabatini, poi sarà la volta del mercato. Come si legge su Tuttosport il primo nodo da sciogliere da quello relativo all'allenatore. La vittoria di Verona potrebbe non bastare a Colantuono per la conferma in panchina. Il sogno di Iervolino è quello di ingaggiare Gattuso, con il quale ha già avuto contatti diretti.