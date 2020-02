Samp, le scelte di Ranieri: fuori tutti i nuovi acquisti

Una Sampdoria senza (i pochi) rinforzi di gennaio. L’edizione odierna di Tuttosport cerca di prevedere la probabile formazione di Ranieri contro il Napoli: “Non si vedranno dall'inizio i nuovi acquisti: in panchina l'ex attaccante empolese La Gumina e il giovane centrocampista norvegese Askildsen, mentre il difensore giapponese Yoshida sarà disponibile solo da sabato nel match contro il Torino. Riflettori puntati su Fabio Quagliarella ma anche sul fresco ex azzurro Lorenzo Tonelli, che dovrebbe fare coppia al centro della difesa al fianco di Colley. Se il partner d'attacco di Quagliarella sarà con ogni probabilità Gabbiadini, qualche dubbio in più per le scelte di formazione a centrocampo: Vieira non è al top e Ranieri potrebbe affidarsi a Linetty nei panni di centrale al fianco di Ekdal con Ramirez esterno destro e Jankto sulla corsia mancina. Il jolly Thorsby sarà impiegato nei panni di terzino destro, vista la squalifica di Bereszynski. Murru dovrebbe ritrovare la maglia da titolare a sinistra – in difesa – dopo che contro il Sassuolo aveva trovato spazio Augello.