Sampdoria-Napoli, probabili formazioni CdS: Mertens e Kou in panca, Gattuso ha un dubbio

Koulibaly e Mertens hanno recuperato, ma andranno soltanto in panchina. Lo stesso vale per Maksimovic, per il quale però ci sono anche chance di partire dall'inizio: il serbo è in ballottaggio con Hysaj secondo il Corriere dello Sport. Se giocherà l'albanese ancora, di nuovo Di Lorenzo centrale. In mediana out Fabian per l'influenza, giocherà Lobotka. Confermato invece il tridente. Ecco le probabili del quotidiano romano.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hisaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne