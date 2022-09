Sarri a valanga contro gli arbitri: ecco cosa rischia

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Maurizio Sarri a rischio deferimento dopo le pesantissime accuse al mondo arbitrale lanciate dopo Lazio-Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Sarri, durante le interviste televisive e in conferenza stampa, è stato pesantissimo. Le sue dichiarazioni sono state segnalate alla Procura Federale, come avviene di solito per qualsiasi tesserato e quasi sempre, in automatico, viene aperto un fascicolo. Rischia il deferimento avendo scelto, per coerenza e modo diretto di esprimere il proprio pensiero, di evitare qualsiasi forma di ipocrisia. Era decisamente indispettito”.