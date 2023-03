Sarri aveva ragione, Cds: "La Lazio soffre gli impegni ravvicinati"

Nemmeno il tempo di gioire per il trionfo di Napoli che è arrivata la sconfitta contro l'AZ in Conference

Nemmeno il tempo di gioire per il trionfo di Napoli che è arrivata la sconfitta contro l'AZ in Conference: "Le possibilità che la Lazio scenda dalla sua personalissima altalena oramai sono molto ridotte, anche perché la squadra si è messa nelle condizioni peggiori per affrontare il ritorno in Olanda", sottolinea dalle colonne del Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma.