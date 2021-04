Sciolto il grande dubbio di formazione

Aveva le idee chiare, Gattuso, ad eccezione di una casella: Mertens oppure Zielinski era la domanda ricorrente. Chi dei due in campo? E' arrivata la risposta. I quotidiani oggi in edicola fanno sapere che la scelta è ricaduta sul polacco. Zielinski sta bene, ha recuperato, e sarà lui titolare dietro Osimhen. Per Mertens, che partirà dalla panchina, ci sarà spazio a gara in corso, chissà se al posto del nigeriano o di Zielinski, a seconda di come andrà la partita.