Sconcerti: "Juve ci proverà in tutti i modi per Vlahovic, possibili pagamenti dilazionati come con Chiesa"

Il direttore Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha analizzato le caratteristiche di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina nel mirino della Juventus. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "La Juve deve confrontarsi di nuovo con gli intoppi finanziari, i quali sussistono nonostante la ricapitalizzazione. Il preferito - quasi scontato - è Vlahovic. L’operazione è difficilissima: il serbo non vorrebbe muoversi a gennaio, la Fiorentina è disponibile a ascoltare le offerte ma le pretese sono elevate (Commisso parte da 70 milioni)

La Juve intende provarci in tutti i modi, i contatti con i procuratori di Vlahovic sono continui, l’ipotesi è quella di un affare in stile-Chiesa, con pagamenti dilazionati. Vlahovic diventerà uno dei pochi fuoriclasse degli anni venti. Il fuoriclasse prende una squadra normale e la porta dove non è mai stata, la porta a vincere. Oggi chi ha Vlahovic vince. Cercando un paragone è più facile arrivare a Batistuta".