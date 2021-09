Scozzafava sul CdM: "Spalletti ha iscritto il Napoli al partito del fare, non del sognare"

Monica Scozzafava, capo dei servizi sportivi del Corriere del Mezzogiorno, in un fondo scritto per il quotidiano e intitolato "Il partito del fare, non quello del sognare" si esprime così sul momento del Napoli e sulla volontà di Luciano Spalletti di trasmettere il pragmatismo necessario per affrontare questa stagione:

"Sognare va bene, ma Spalletti ha già iscritto il Napoli al partito del fare. Così da non rischiare di svegliarsi bruscamente dal sogno. In passato è capitato tante volte, ed è un errore in cui il Napoli non deve più imbattersi. Il sogno è bello e legittimo, ma l’Europa come il campionato italiano sono tornei in cui la sorte la costruisci con la professionalità, la concentrazione e la famosa qualità. Senza cullarsi sugli allori di un risultato favorevole, nè scoraggiarsi quando inevitabilmente qualcosa andrà storto. L’equilibrio è una bellissima condizione mentale, finora uno status cui il Napoli ha ambito. E tante, troppe volte ha creduto di averlo raggiunto".