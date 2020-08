Se parte Hysaj già scelto il sostituto: ADL busserà alle porte dell'Hellas

Il Napoli ha individuato in Davide Faraoni l'eventuale erede di Elseid Hysaj in caso di addio del laterale albanese. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea gli ottimi rapporto tra il club azzurro e l'Hellas Verona."Con la cessione dell’albanese al club giallorosso, il ds Giuntoli potrebbe chiamare il suo amico Setti, presidente dell’Hellas, per il cartellino di Faraoni" scrive il quotidiano.