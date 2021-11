Semaforo verde Lozano, ma Spalletti farà un'altra valutazione oggi: ecco l'alternativa

Hirving Lozano ha dato il suo ok a Luciano Spalletti per giocare da titolare Inter-Napoli nonostante sia tornato soltanto venerdì dal Messico. Probabile che ci sia lui dall'inizio, ma non è del tutto certo. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il signor Luciano, ovviamente, ieri mattina ha parlato con il Chucky per capire le sue condizioni fisiche e le sue sensazioni, e sebbene i riscontri siano stati positivi è inevitabile un'altra valutazione a ridosso della partita. Senza l'infortunato Ounas, tra l'altro, Spalletti dovrebbe eventualmente adattare Zielinski o Elmas".