Serie A, l'ultima idea per combattere la crisi: allo studio un salary cap come nel basket

Così come accade nel basket e nella Formula 1, anche per quanto riguarda la Serie A potrebbe esserci l'introduzione di un salary cap, ossia un tetto agli stipendi, idea nata per aiutare il sistema a superare la crisi economica dovuta alla pandemia. A riportarlo è Il Giornale, secondo cui “La questione degli stipendi dei calciatori è uno dei temi al centro del dialogo come possibile soluzione in grado di limitare l’impatto economico negativo del Covid-19 sul mondo del pallone, che vale l’1,7% del Pil italiano e garantisce un’occupazione di circa 250.000 lavoratori. Altro tema proposto è quello del salary cap, ossia un tetto salariale sul modello delle leghe professionistiche sportive americane per regolamentare il giro di denaro