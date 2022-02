Serie A, le date della stagione 2022/23: si comincia il 13 agosto e si finisce il 4 giugno

La prossima stagione sarà molto particolare con il Mondiale invernale in Qatar. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha anticipato le date d'inizio e fine del torneo. Si ripartirà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto. E il gran finale è in programma per domenica 4 giugno 2023. È stato il Consiglio di Lega di ieri mattina a delimitare il prossimo torneo: sarà poi la Figc a rendere le date ufficiali.

I club, come impone il regolamento Fifa, sono obbligati a lasciare liberi i giocatori convocati in nazionale una settimana prima dell’inizio del torneo, motivo per cui la Serie A andrà in campo fino a domenica 13 novembre. Ancora da definire i tempi della ripartenza: difficile venga riproposto il Boxing Day, con le squadre in campo il 26 dicembre, e poi ancora tra fine anno e inizio 2023. Più probabile si posticipi la ripresa alla prima settimana del nuovo anno, magari giovedì 5.