Settore Ospiti Napoli-Roma: si va verso l'ok ai romanisti non residenti nel Lazio

Disponibilità zero per Napoli-Roma. Da giorni siamo al tutto esaurito, quando manca più di una settimana alla sfida tra la capolista e la squadra di Ranieri. Conte sarà ben felice - scrive il Corriere dello Sport - ricordando che il tecnico aveva chiesto ai tifosi di creare una bolgia e Fuorigrotta vivrà un tardo pomeriggio di passione, così com’era accaduto anche in altre occasioni quest’anno.

I 50mila sono già pronti a spingere: un po’ meno della capienza massima consentita (circa 54mila), visto che il settore ospiti ad oggi è chiuso, in attesa di indicazioni da parte dell’Osservatorio, che dovrebbe autorizzare la vendita esclusivamente per i tifosi romanisti non residenti nella Regione Lazio. Prevista, insomma, un’affluenza leggermente superiore ai 50.873 presenti nell’ultima al Maradona contro l’Atalanta, seguita in quell’occasione soltanto dall’ormai celebre tifoso scozzese Steven, l’unico presente nel settore ospiti nella vittoria per 3-0 della squadra di Gasperini.