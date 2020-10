Si gioca Napoli-Az Alkmaar? Da regolamento sì, ma siamo a 8 positivi: cosa dice la norma

Situazione limite quella di Napoli-Az Alkmaar, esordio in Europa League degli azzurri in programma giovedì alle ore 18.55 allo stadio San Paolo. La preoccupazione è alta, ma la partita, secondo il regolamento, non è in discussione. Per le norme Uefa, infatti, si gioca con 13 giocatori negativi, portiere compreso. Al momento i positivi della prima squadra olandese sono 8. Situazione-limite, aggiornamenti a breve. Non sono da escludere sorprese.