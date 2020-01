Si scalda la vendita con l'Inter: le proiezioni portano fino a 40mila spettatori

Nel giorno in cui la società rilancia la campagna abbonamenti per il girone di ritorno a prezzi molto vantaggiosi, arrivano buoni riscontri anche per Napoli-Inter. La Curva B superiore è esaurita e - scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport - al momento le proiezioni portano a circa 40mila spettatori. Non il pienone, ma si tratterebbe comunque di una delle partite con più tifosi (considerando che anche col Liverpool non si andò oltre i 38mila paganti)