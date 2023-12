"Siamo alla firma", CdS frena dopo annuncio di ADL: "Rinnovo Osimhen da discutere con l'agente"

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, mancano ancora dei passaggi per concludere la trattativa tra l'attaccante ed il club azzurro

Non è ancora fatta per il rinnovo di Victor Osimhen. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, mancano ancora dei passaggi per concludere la trattativa tra l'attaccante ed il club azzurro: "Il Napoli ha bisogno di Osimhen, non solo delle sue reti, del suo talento, della sua (pre)potenza fisica ma anche della sua serenità, che Aurelio De Laurentiis cerca di alimentare riaprendo una trattativa fermatasi in estate: «Siamo alla firma».

Ma dovranno ancora parlarne, lui e Roberto Calenda, il manager del calciatore che in estate ha vissuto su una autostrada (da Milano e Roma a Dimaro-Folgarida e poi a Rivisondoli e Castel di Sangro) e con il quale si è incrociato a Madrid e l’altra sera a Milano, al Gala dell’Aic.