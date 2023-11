Simeone sogna la vendetta col Real: quelle lacrime per la finale persa da papà

Giovanni Simeone ed una seria candidatura per partire titolare questa sera a Madrid.

Giovanni Simeone ed una seria candidatura per partire titolare questa sera a Madrid. Sulla possibilità scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Per Simeone sarebbe come un derby: lui, figlio del tecnico dell’Atletico, che ha pianto a bordocampo per una finale di Champions persa dal papà proprio contro i Blancos.

Sogna un gol al Madrid da sempre, come piccola vendetta personale e come regalo da fare a se stesso: una rete nel tempio del calcio, nonché casa del nemico. Per Napoli, per papà Diego e per mandare un messaggio a Mazzarri: i suoi gol hanno contribuito allo scudetto, ora possono aiutare per far tornare grande questo Napoli".