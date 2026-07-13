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Sinner è il re di Wimbledon, Tuttosport: "Sua maestà"
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Sinner vince al termine di una finale spettacolare e mettendo così in bacheca il quinto titolo del Grande Slam della sua carriera
L'azzurro Jannik Sinner è sempre più il re del tennis mondiale. Il numero uno del ranking ATP conquista per il secondo anno consecutivo il torneo inglese di Wimbledon, superando Alexander Zverev al termine di una finale spettacolare e mettendo così in bacheca il quinto titolo del Grande Slam della sua carriera
Sinner conquista ancora Wimbledon
Tuttosport dedica al campione italiano una prima pagina dal sapore regale, con un titolo che non lascia spazio a interpretazioni: "SUA MAESTÀ". Un omaggio al dominio mostrato dal tennista altoatesino sull'erba londinese, ormai diventata il suo regno.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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