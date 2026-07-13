Prima pagina

Sinner è il re di Wimbledon, Tuttosport: "Sua maestà"

Sinner è il re di Wimbledon, Tuttosport: "Sua maestà"TuttoNapoli.net
lunedì 13 luglio 2026, 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Sinner vince al termine di una finale spettacolare e mettendo così in bacheca il quinto titolo del Grande Slam della sua carriera 

L'azzurro Jannik Sinner è sempre più il re del tennis mondiale. Il numero uno del ranking ATP conquista per il secondo anno consecutivo il torneo inglese di Wimbledon, superando Alexander Zverev al termine di una finale spettacolare e mettendo così in bacheca il quinto titolo del Grande Slam della sua carriera 

Sinner conquista ancora Wimbledon

Tuttosport dedica al campione italiano una prima pagina dal sapore regale, con un titolo che non lascia spazio a interpretazioni: "SUA MAESTÀ". Un omaggio al dominio mostrato dal tennista altoatesino sull'erba londinese, ormai diventata il suo regno.