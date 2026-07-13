Fiorentina scatenata sul mercato: un acquisto può sbloccare un obiettivo del Napoli
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Il terzino brasiliano resta infatti al centro di diverse attenzioni di mercato
La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club viola sarebbe ormai vicino a mettere a segno il quarto acquisto dell'estate con l'arrivo di Oso dal Siviglia. Per il mancino spagnolo sarebbe già pronto un contratto quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione.
Napoli, Dodò resta nei radar del club
Un'operazione che, sempre secondo il quotidiano, potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Dodò. Il terzino brasiliano resta infatti al centro di diverse attenzioni di mercato, con Nottingham Forest, Napoli e Inter che continuano a monitorarne la situazione. Dodò nel Napoli andrebbe ad assumere il ruolo di vice-Di Lorenzo.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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