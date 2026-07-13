Fiorentina scatenata sul mercato: un acquisto può sbloccare un obiettivo del Napoli

Fiorentina scatenata sul mercato: un acquisto può sbloccare un obiettivo del NapoliTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
lunedì 13 luglio 2026, 09:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il terzino brasiliano resta infatti al centro di diverse attenzioni di mercato

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club viola sarebbe ormai vicino a mettere a segno il quarto acquisto dell'estate con l'arrivo di Oso dal Siviglia. Per il mancino spagnolo sarebbe già pronto un contratto quinquennale da 1,3 milioni di euro a stagione.

Napoli, Dodò resta nei radar del club

Un'operazione che, sempre secondo il quotidiano, potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro di Dodò. Il terzino brasiliano resta infatti al centro di diverse attenzioni di mercato, con Nottingham Forest, Napoli e Inter che continuano a monitorarne la situazione. Dodò nel Napoli andrebbe ad assumere il ruolo di vice-Di Lorenzo.